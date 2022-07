Nauczyciel z Bochni walczy przed sądem o przywrócenie do pracy. Wojciech Pietras przekonuje w rozmowie z Radiem ZET, że to szykany z powodu prowadzonej działalności politycznej. Jest szefem miejscowych struktur Platformy Obywatelskiej.

Nauczyciel dostał wypowiedzenie po negatywnej ocenie jego pracy, przygotowanej przez kuratorium oświaty. Pod dokumentem podpisała się małopolska kurator Barbara Nowak.

Bochnia. Nauczyciel dostał wypowiedzenie. "Byłem ostrzegany"

- Byłem ostrzegany, że jak pani kurator Nowak dowie się, że ma do czynienia z człowiekiem Platformy Obywatelskiej, a na nią słowa PO działają jak płachta na byka, będzie robiła wszystko, żeby tę ocenę obniżyć maksymalnie. No i to zrobiła - mówi Wojciech Pietras w rozmowie z reporterem Radia ZET Przemkiem Tarankiem.

Kuratorium oświaty nie chce komentować tych zarzutów. W piśmie przysłanym do redakcji czytamy: "Rola kuratora ogranicza się do powołania zespołu oceniającego oraz powiadomienia dyrektora i nauczyciela o rozstrzygnięciu. Kuratorium Oświaty w Krakowie nie będzie komentować szczegółów tej sprawy, ponieważ są to kwestie pracownicze pomiędzy nauczycielem a dyrektorem szkoły".

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bochni Jan Balicki również sprawy nie komentuje, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych.

W uzasadnieniu negatywnej oceny Pietrasa można przeczytać m.in. o jego niewłaściwych zachowaniach na wycieczce z uczniami do Londynu. Nauczyciel twierdzi jednak, że to "szukanie dziury w całym". Mówi, że wyjazd miał miejsce 7 lat temu i do tej pory nikt nie miał żadnych uwag.

Dlatego zaskarżył w sądzie pracy decyzję o zwolnieniu go ze szkoły. Jak mówi, chce udowodnić, że "ocena jego pracy została sfałszowana merytorycznie".

