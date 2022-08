Nauczyciele grożą postawieniem "kropki nad i". Tyle czasu dają premierowi

ZNP przekazał, że 1 września nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną. Na tym jednak zapewne się nie skończy. Wiceszef związku Krzysztof Baszczyński zapowiedział w rozmowie z Onetem, że jeżeli nie będzie pozytywnego odzewu ze strony premiera, to 12 września nauczyciele postawią "kropkę nad i". Co to oznacza?