Nauczyciele zorganizują "miasteczko edukacyjne". "Nie wykluczamy strajku"

ZNP planuje zorganizować w październiku "edukacyjne miasteczko" w Warszawie. - Dzisiejszy zarząd główny zaaprobował działania w ramach ogólnopolskiej kampanii protestacyjnej ZNP. (...) Po pierwsze w październiku ZNP wspólnie z Forum Oświaty, a także innymi organizacjami działającymi w sferze szeroko rozumianej edukacji, także z udziałem rodziców, organizacji pozarządowych, zorganizuje w Warszawie edukacyjne miasteczko - powiedział Sławomir Broniarz.

Jak wyjaśnił, będzie ono poświęcone szerokiej kampanii informacyjnej adresowanej do polityków, rodziców, samorządów i nauczycieli. Broniarz sprecyzował, że w czasie tej akcji działacze będą informowali o przyczynach samej akcji protestacyjnej, jak i bardzo złej sytuacji, jaka ma miejsce w oświacie.

Nauczyciele zorganizują "edukacyjne miasteczko"

- To nie jest tylko i wyłącznie problem wynagrodzeń, to nie jest tylko i wyłącznie problem braku nauczycieli. To jest naszym zdaniem sprawa, która dotyczy treści edukacyjnych, zadań, które spoczywają na szkole, to jest także daleko idący niedostatek w finansowaniu edukacji zarówno poprzez subwencję, jak i poprzez zadania własne - podkreślił.

Broniarz pytany o podjęcie strajku nauczycieli w szkołach powiedział, że w Polsce ze względu m.in. na warunki polskiego ustawodawstwa i ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przy tak rozczłonkowanym stanie organizacyjnym oświaty wymaga przygotowań "mniej więcej na poziomie trzech miesięcy".

- Nigdy nie możemy odrzucić w działaniach związkowych tej formy akcji czy tej formy działania na rzecz poprawy warunków materialnych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, ale na pewno nie jest to możliwe w październiku czy w listopadzie - zapewnił.

RadioZET.pl/ Szymon Zdziebłowski, Gabriela Putkowska (PAP)