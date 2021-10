Nauka częściowo zdalna czy stacjonarna? Czarnek apeluje do rektorów

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaapelował w czwartek o organizację studiów w formie stacjonarnej. Jak dodał, kiedy przyjdzie czas, stacjonarne studiowanie zostanie ograniczone, ale obecnie są warunki do powrotu do pełnej normalności. - Nie bójmy się. Nauczanie zdalne nie zastąpi bezpośredniej relacji mistrz uczeń – mówił szef MEiN.

Przemysław Czarnek wziął w czwartek udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, gdzie zwracał uwagę na potrzebę stacjonarnego kształcenia na studiach.

- Potrzebujemy ogromnie rozwagi, rozsądku i ostrożności po to, żebyśmy mogli zwalczyć pandemię i bezpiecznie studiować, wracać do normalności. Ale też jest tak, że mamy dzisiaj warunki, żeby studiować stacjonarnie – powiedział Czarnek, odnosząc się uchylonego przez niego rozporządzenia o zdalnym nauczaniu na studiach.

- Apeluję do wszystkich rektorów i w Warszawie, i Krakowie, i w wielu innych miejscach: nie bójmy się. Kiedy przyjdzie czas, to będziemy ograniczać stacjonarne studiowanie, ale dziś są warunki do powrotu do pełnej normalności – podkreślał.

Według ministra "nauczanie zdalne jest tylko przykrą koniecznością". Nie zastąpi ono – zdaniem Czarnka – nauczania stacjonarnego i bezpośredniej relacji mistrz uczeń oraz kontaktów studentów z profesorami.

RadioZET.pl/PAP: Iwona Pałczyńska