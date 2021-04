Chodzi o te osoby, które z racji osiągnięcia wieku 24 lat muszą w tym roku ukończyć szkoły przysposabiające je do pracy. Zdaniem rodziców miesiące nauki zdalnej sprawiły, że ich dzieci nie wykształciły wielu potrzebnych umiejętności.

Grupa rodziców osób niepełnosprawnych wysłała w tej sprawie pismo do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka pod koniec marca. - Każdy rok nauki w szkole to dla dzieci niepełnosprawnych bezcenny czas edukacji w każdym aspekcie ich życia. Sytuacja związana z pandemią sprawiła, że ten czas został naszym dzieciom odebrany - napisali rodzice wspierani m.in. przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych numer 2 w Gdańsku. - Wykluczenie tej grupy osób z tradycyjnego modelu edukacji spowodowało liczne deficyty m. in. w zakresie rozwijania zaradności, wspomagania autonomii i niezależności życiowej Uczniów, doskonalenia kompetencji społecznych - napisał w liście poparcia dyrektor ZSZ nr 2 Paweł Drobnik.

RadioZET: Rodzice uczniów z niepełnosprawnościami proszą o dodatkowy rok nauki dla swoich dzieci

- Ostatni rok w szkołach przysposabiających i specjalnych to rok, podczas którego nasze dzieciaki zdobywają umiejętności praktyczne, usamodzielniające i pozwalające na wejście na rynek pracy. I ten rok, który nam przeleciał na nauce zdalnej, został po prostu stracony, bo niektórych rzeczy nie da się nauczyć online - mówi reporterowi Radia ZET Maciejowi Bąkowi Jolanta Rychlik z gdańskiej fundacji Świat Wrażliwy i mama 24-letniej niepełnosprawnej Kasi.

Z kolei Mirosława Fijałkowska boi się o przyszłość swojego syna Adama. - Przesiedział już półtora roku w domu, ale mógł chociaż kontaktować się z kimś przez internet. Teraz będzie siedział przed telewizorem. Ja najwyżej mogę zrezygnować z pracy i będę siedziała z synem - dodaje pani Mirosława.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na pismo rodziców napisało, że przepisy prawa oświatowego nie przewidują takiej możliwości, by przedłużyć naukę osobom, które ukończyły 24 rok życia. - Ponadto uprzejmie informuję, że dorosłe osoby niepełnosprawne po zakończeniu edukacji mogą uzyskać dalsze wsparcie systemowe - napisał Wawrzyniec Roch Kowalski z MEiN. Interpelacje w tej sprawie wysłały już dwie posłanki: Beata Maciejewska z Lewicy i Małgorzata Chmiel z Platformy Obywatelskiej.

