Nauka zdalna do anulowania? W tej części Polski internet jest za słaby

Nauka zdalna zostanie wprowadzona od 27 stycznia w przypadku podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych (do zakończenia sezonu ferii zimowych). Powodem jest gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem i rosnąca liczba przypadków wariantu Omikron w całej Polsce.

Obawy związane z nauką zdalną wyrażają rodzice na Podhalu. - Nie wyobrażam sobie, jak nasze dzieci mają uczestniczyć w lekcjach on-line, skoro u nas praktycznie nie ma dziś dostępu do internetu. Wiele osób łączy się z siecią za pomocą sieci komórkowych - mówił Piotr Zubek, sołtys wsi Brzegi w gminie Bukowina Tatrzańska, w rozmowie z Onet.pl.

Za słaby internet dla uczniów. Rodzice nie popierają nauki zdalnej

Sołtys doprecyzował, że ze względu na doliny zasięg internetowy nie był za silny. Sytuację pogarsza obciążenie sieci przez napływ turystów w okresie ferii zimowych. W ocenie Zubka prędkość internetu spada do zera.

- Jak nasze dzieci mają się uczyć zdalnie w tej sytuacji. Dyrekcji szkoły ten problem zgłaszaliśmy już przed świętami. Chcieliśmy wówczas, by zapowiedziana w okresie pomiędzy sylwestrem a feriami nauka zdalna została nam zamieniona na naukę stacjonarną. Padła odmowa. W efekcie lekcje były sparaliżowane, bo co kilka minut jakieś dziecko traciło połączenie z nauczycielem. Dzieci z takiej nauki nie wyniosą nic! - wskazał.

Podobna sytuacja ma miejsce we wsiach i miejscowościach w pow. nowotarskim, tatrzańskim, suskim, limanowskim i gorlickim. "Dlatego rodzice uczniów już wcześniej składali do dyrekcji szkół wnioski o zapewnienie im możliwości nauki stacjonarnej" - napisał Onet.pl.

- Mamy ferie zimowe i w naszej wsi odpoczywa obecnie kilkadziesiąt tysięcy turystów. Ludzi jest tak dużo, że sieć komórkowa nie wytrzymuje. Obecnie trudno się gdziekolwiek dodzwonić a co dopiero połączyć z internetem - mówiła w rozmowie z Onetem Alicja Nowobilska, mieszkanka Białki Tatrzańskiej i mama Hanny, która chodzi do 6 klasy w miejscowej podstawówce.

Portal podkreślił, że na Podhalu można korzystać z sieci światłowodowej, ale w praktyce większość mieszkańców łączy się z internetem mobilne. Doliny i duże odległości pomiędzy zabudowaniami sprawiły, że operatorom sieci nie opłaca się inwestować w infrastrukturę internetu stacjonarnego.

- W wypadku radiowej transmisji spory wpływ ma na przykład pogoda. Lokalne firmy udostępniające internet radiowy oferują łącza od 10 do 50 Mb/s co dla 4-osobowej rodziny, w której dwoje dzieci się uczy, a dwoje rodziców pracuje zdalnie, może być zbyt mało. Dodatkowo zależność od pogody sprawia, że taki internet może być nieużyteczny podczas opadów, burz. Drugą, liczną grupą są abonenci operatorów komórkowych. Sieci obiecują olbrzymie prędkości LTE/5G nie mówiąc nic o ograniczeniach. A te są duże - komentował Arkadiusz Świostek, ekspert Komputerswiat.pl.

Nawet w przypadku wprowadzenia nauki zdalnej lub hybrydowej, rodzice mają prawo wnioskować do władz szkoły o utrzymanie nauki stacjonarne. Wcześniej do podhalańskich szkół często składano takie deklaracje. - W większości przypadków było to motywowane właśnie słabym internetem lub całkowitym brakiem dostępu do niego. U nas w gminie jest kilka takich wsi, gdzie wcale nie ma sygnału komórkowego - W większości przypadków było to motywowane właśnie słabym internetem lub całkowitym brakiem dostępu do niego. U nas w gminie jest kilka takich wsi, gdzie wcale nie ma sygnału komórkowego - mówiła Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w gm. Czarny Dunajec, cytowana przez Onet.

To, czy od czwartku rodzice będą mogli wpłynąć na dyrektorów nawet po wprowadzeniu nauki zdalnej, zależy od rozporządzenia ministerialnego. Do środowego popołudnia nie zostało ono jeszcze opublikowane.

