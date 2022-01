Nauka zdalna powróciła do końca ferii. Do kiedy będzie trwało nauczanie zdalne?

Nauka zdalna została wprowadzona od 27 stycznia. Zgodnie z decyzją rządu ma trwać do końca ferii zimowych. Naukę stacjonarną kontynuują na razie tylko klasy młodsze - od I do IV oraz przedszkola. Kiedy jest koniec ferii i do kiedy będzie trwało nauczanie zdalne? Podpowiadamy.