Wraca nauka zdalna i hybrydowa. Ponad 4 tysiące ognisk koronawirusa w szkołach

Nauką zdalną i hybrydową objęte jest coraz więcej placówek. W takim trybie we wtorek pracowało łącznie 4781 przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To o 453 więcej niż przed tygodniem.

Nauka zdalna nie została wprowadzona powszechnie, ale może być wdrożona w sytuacjach, gdy liczba nowych zakażeń koronawirusem uniemożliwia prowadzenie zajęć stacjonarnych. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało we wtorek najnowsze dane dotyczące trybu nauczania w polskich szkołach. Informacje pochodzą od kuratorów oświaty, którzy opracowali je na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek.

Nauka zdalna i hybrydowa. Więcej ognisk koronawirusa niż tydzień temu

Stacjonarnie we wtorek pracowały 14 692 placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 95,2 proc. wszystkich. 54 przedszkola pracowały zdalnie, a 689 w trybie mieszanym.

fot. Twitter.com/MEiN

We wtorek stacjonarnie pracowało 11 586 szkół podstawowych, czyli 80,5 proc. wszystkich i 6576 ponadpodstawowych, czyli 84,2 proc. Zdalnie pracowały 93 szkoły podstawowe i 78 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 2709 szkół podstawowych i 1158 ponadpodstawowych. Łącznie we wszystkich placówkach (przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) naukę zdalną wdrożono 4781 razy. To o 453 ogniska koronawirusa więcej niż w ubiegłym tygodniu, kiedy zanotowano ich 4328.

Tydzień temu, 23 listopada, stacjonarnie pracowało 14 865 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 96,3 proc. wszystkich. 41 przedszkoli pracowało zdalnie, a 529 w trybie mieszanym.

fot. Twitter.com/MEiN

23 listopada stacjonarnie pracowało 11 897 szkół podstawowych, czyli 82,7 proc. wszystkich i 6545 ponadpodstawowych, czyli 83,8 proc. Z powodu nowych ognisk koronawirusa zdalnie pracowało 71 szkół podstawowych i 76 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 2420 szkół podstawowych i 1191 ponadpodstawowych.

Dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

fot. Twitter.com/MEiN

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka