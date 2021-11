Ponad 3,7 tys. szkół we wtorek pracowało zdalnie lub hybrydowo. Jak wynika z najnowszych danych resortu edukacji i nauki, liczba ognisk koronawirusa w placówkach oświatowych wzrosła w ciągu tygodnia o 42 proc.

Czwarta fala koronawirusa, według rządowych założeń, ma osiągnąć apogeum w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ministrowie z gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego zapowiadają również wprowadzenie obostrzeń od grudnia, jeśli dobowy przyrost nowych przypadków SARS-CoV-2 nie będzie spadać. Wzrost zakażeń widać również w szkołach.

96,3 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 82,7 proc. szkół podstawowych i 83,8 proc. ponadpodstawowych pracowało we wtorek w trybie stacjonarnym – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, powołując się na dane od kuratorów.

Nauka zdalna i hybrydowa w szkołach. Najnowsze dane MEiN

Stacjonarnie we wtorek pracowało 14 865 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 96,3 proc. wszystkich. 41 przedszkoli pracowało zdalnie, a 529 w trybie mieszanym.

We wtorek stacjonarnie pracowało 11 897 szkół podstawowych, czyli 82,7 proc. wszystkich i 6545 ponadpodstawowych, czyli 83,8 proc. Zdalnie pracowało 71 szkół podstawowych i 76 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 2420 szkół podstawowych i 1191 ponadpodstawowych. W sumie w trybie zdalnym i hybrydowym pracuje ponad 3,7 tys. szkół. To oznacza wzrost o 42 proc. w porównaniu do danych z 16 listopada.

Informacje pochodzą od kuratorów oświaty, którzy opracowali je na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek. W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Tydzień temu, 16 listopada, stacjonarnie pracowało 15 070 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 97,6 proc. wszystkich. 37 przedszkoli pracowało zdalnie, a 328 w trybie mieszanym.

16 listopada stacjonarnie pracowało 12 646 szkół podstawowych, czyli 87,9 proc. wszystkich i 6958 ponadpodstawowych, czyli 89,1 proc. Zdalnie pracowało 59 szkół podstawowych i 50 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowały 1683 szkoły podstawowe i 854 ponadpodstawowe.

Dwa tygodnie temu, 9 listopada, stacjonarnie pracowały 15 152 placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 98,2 proc. wszystkich. 21 przedszkoli pracowało zdalnie, a 262 w trybie mieszanym.

9 listopada stacjonarnie pracowało 12 905 szkół podstawowych, czyli 89,7 proc. wszystkich i 7008 ponadpodstawowych, czyli 89,7 proc. Zdalnie pracowało 67 szkół podstawowych i 62 szkoły ponadpodstawowe. W trybie mieszanym pracowało 1416 szkół podstawowych i 742 ponadpodstawowe.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka