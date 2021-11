Nauka zdalna i hybrydowa w szkołach. Zaskakujące dane Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nauka zdalna lub hybrydowa odbywa się w 1430 szkołach w Polsce. Jest to wyraźny spadek w porównaniu do piątku, gdy placówek pracujących w niestandardowym trybie było 2326. MEiN podało, że 99 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 93,3 proc. szkół podstawowych i 94 proc. ponadpodstawowych pracowało we wtorek w trybie stacjonarnym.