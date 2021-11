Przemysław Czarnek podczas briefingu prasowego w Baranowie został zapytany o możliwość skrócenia kwarantanny dla uczniów, którzy po około 7 dniach od kontaktu z COVID-19 nie mają objawów i którzy – po wykonaniu testu i uzyskaniu negatywnego wyniku – mogliby wrócić do szkoły wcześniej.

Kwarantanna uczniów w szkole. Przemysław Czarnek chce zmian

Szef MEiN podkreślił, że "nie jest przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia i się na tym nie zna, ale jeśli taki powrót byłby możliwy i bezpieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowia dzieci i młodzieży, to optowałby właśnie za tym, żeby tę kwarantannę skrócić maksymalnie". – Dziś kwarantanna wynosi dziesięć dni, ale gdyby wynosiła mniej niż tydzień, byłoby jeszcze lepiej – powiedział Czarnek.

Minister edukacji i nauki był też pytany o to, czy szkoły są miejscem zakażenia się koronawirusem. – Miejsca zakażenia mamy wszędzie. To nie jest kwestia, czy to jest placówka oświatowa, czy nie. To jest również galeria, kino, wesele. Wszędzie, gdzie dochodzi do kontaktów społecznych, jest możliwość transmisji koronawirusa, również w szkole. Dlatego zamykaliśmy szkoły podczas drugiej i trzeciej fali, żeby uciąć kontakty społeczne kilkunastu milionom ludzi, a robiliśmy to dlatego, że służba zdrowia była już pod ścianą. Dziś tego nie ma – powiedział.

Jak podkreślił, czwarta fala zakażeń różni się tym od poprzednich, że liczba hospitalizacji jest zdecydowanie na niższym poziomie. – Liczba wolnych miejsc w szpitalach jest duża i będziemy patrzeć, jak się ta sytuacja rozwinie – dodał.

– Jeżeli będzie dochodzić do jakichkolwiek restrykcji i ograniczeń w życiu publicznym i społecznym to w ostatniej kolejności dotknie to szkoły. Wszyscy mamy świadomość, że nauka zdalna była przykrą koniecznością, która wyrządziła sporo strat - w wiedzy i w kondycji fizycznej i psychicznej – podkreślił Czarnek.

RadioZET.pl/PAP