Nauka zdalna i kwarantanna. Na COVID-19 zmarła nauczycielka polskiego

Koronawirus paraliżuje pracę szkół na Lubelszczyźnie, czyli regionie, w którym podczas czwartej fali zakażeń odnotowuje się najwięcej nowych przypadków COVID-19 - pisze w środę "Gazeta Wyborcza". Z wtorkowych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w skali całego kraju zdalnie pracują 44 szkoły, a hybrydowo aż 1280.

Nauka zdalna i kwarantanna. Zmarła nauczycielka polskiego

W niedzielę z powodu zakażenia koronawirusem zmarła nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 18 przy ulicy Długosza w Lublinie. - Sytuacja jest bardzo poważna, a u nas dodatkowo jeszcze miała tragiczne skutki - mówi w rozmowie z ''GW'' Katarzyna Orzeł, dyrektorka placówki. Jak dodaje, przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono również u zaszczepionych nauczycieli.

Pierwsze informacje o zachorowaniach wśród uczniów i ich rodziców pojawiły się 12 października. "Od tego momentu sytuacja w szkole zaczęła się robić coraz bardziej niepokojąca [...] Jedne oddziały wracały z kwarantanny, a inne były na nią wysyłane" - czytamy w "Wyborczej".

Obecnie w SP nr 18 w Lublinie stacjonarnie uczą się jedynie 4 na 22 klasy. Kwarantanną zostali objęci także najmłodsi uczniowie klas I-III. - To była dla mnie bardzo trudna decyzja, bo wiem, że uczniowie wolą uczyć się w tradycyjny sposób, ale w tej sytuacji nie widziałam innego wyjścia - powiedziała dyrektor Orzeł.

Koronawirus sparaliżował również pracę Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. - Na 66 klas, które są w szkole, w poniedziałek stacjonarnie uczyło się jedynie 6 - powiedział dyrektor Marek Krukowski. Według danych magistratu w Lublinie codziennie około 30 szkół występuje do władz miasta o zgodę na zawieszenie tradycyjnej nauki.

Nauka zdalna znów wróci na stałe?

Przemysław Czarnek pytany we wtorek w Polskim Radiu 24, czy ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce przewiduje, że dojdzie do przejścia na naukę zdalną, odparł, że "niebezpieczeństwo zawsze istnieje".

- Zwłaszcza w tych regionach, gdzie mamy rzeczywiście bardzo dużą liczbę zakażeń. Natomiast jestem przekonany, że jeśli miałoby do tego dochodzić, to musiałoby dochodzić do wszystkich innych ograniczeń, które znamy z przeszłości z drugiej i trzeciej fali [...] Na razie nie przewidujemy takich decyzji i kontynuujemy naukę stacjonarną - podkreślił szef MEiN.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza/Polskie Radio 24