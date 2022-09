Do końca września rząd przedłużył obostrzenia dotyczące zakrywania ust i nosa w aptekach i budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza. Adam Niedzielski w wywiadzie dla portalu i.pl został zapytany o ewentualny powrót do ostrzejszych restrykcji i nauki zdalnej w szkołach.

Nauka zdalna i obostrzenia? Niedzielski zdradził plany na jesień

"Nic takiego nie ma w planach. [...] Mamy coraz większą skalę uodpornienia społecznego na koronawirusa. Nie ma tak naprawdę żadnych argumentów, które by mówiły, że restrykcje są potrzebne. Wszystko przemawia za zupełnie innym scenariuszem" – stwierdził minister zdrowia.

"Najprawdopodobniej będzie tak, że nie wprowadzimy żadnych ograniczeń epidemicznych. Mamy nieco inną sytuację niż w poprzednich latach. Wówczas fala we wrześniu i w październiku się rozpędzała i swoje apogeum osiągała na koniec jesieni" – mówił szef MZ.

"W tym roku już teraz mamy do czynienia z falą, której kumulacja w zasadzie jest za nami i duża część społeczeństwa nie odnotowała nawet tego faktu. W tej chwili obserwujemy niższe poziomy zakażeń. Widzimy też, że na poziomie liczby hospitalizacji mamy już zupełne odwrócenie trendu, czyli niewielkie spadki" – wyjaśnił Niedzielski.

Czwarta dawka dla całej populacji

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że jesteśmy bardziej odporni z tytułu szczepienia oraz z racji kontaktu z wirusem w czasie letniej fali. "Dopuściliśmy już szczepienia dla grup w wieku 60 plus oraz osób z obniżoną odpornością" – powiedział.

"Teraz po decyzji EMA ruszymy ze szczepieniami 4. dawką całej populacji, poza dziećmi oczywiście. Szczepienia należy kontynuować w ramach zaleceń, z którymi się spotykamy ze strony lekarzy i ekspertów z zakresu wakcynologii. Szczepienia mają to do siebie – i widzimy to na poziomie badań naukowych – że uodparniają na okres dłuższy niż ten, który wiąże się z przejściem choroby" – zauważył Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP/i.pl