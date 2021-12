Termin ferii zagrożony przez naukę zdalną w styczniu? Komentarz wiceministra zdrowia

– Chcemy, by po przerwie świątecznej wszystkie dzieci wróciły do nauki stacjonarnej. To jest bardzo ważne i o tym dyskutujemy z Ministerstwem Edukacji – zapewnił w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Odpowiedział także na pytanie, czy w związku z nauką zdalną w styczniu zagrożone są terminy ferii zimowych.

Nauka zdalna dla wszystkich zostanie tymczasowo przywrócona 20 grudnia. Uczniowie wrócą do szkół 10 stycznia. Decyzja rządu została podyktowana m.in. pojawieniem się nowego wariantu koroawirusa Omikron.

Wśród uczniów, nauczycieli i rodziców pojawiła się jednak niepewność, czy nauka zdalna nie zostanie na dłużej. Wciąż przecież liczba zakażeń koronawirusem jest duża, a tylko w ciągu ostatnich czterech dni zmarło ponad dwa tysiące osób.

Nauka zdalna w styczniu zakłóci termin ferii zimowych?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w Radiu Plus o powrót dzieci do szkół, odpowiedział: – Chcemy, by po przerwie świątecznej wszystkie dzieci wróciły do nauki stacjonarnej – powiedział Kraska. Podkreślił, że “to jest bardzo ważne”. – Dyskutujemy o tym z Ministerstwem Edukacji. Mamy takie samo stanowisko jak minister Czarnek - dzieci naprawdę powinny się uczyć w szkołach, a nie w sposób zdalny – zapewnił.

Wiceminister poinformował również, jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku ferii zimowych. – W kilku województwach ferie zaczynają się 15 stycznia, a 10 stycznia dzieci wracają do szkoły. Należy tu spodziewać się jakiejś zmiany? – dopytywał dziennikarz. – Żadnych perturbacji, jeśli chodzi o terminy ferii nie będzie. Oczywiście na dzień dzisiejszy – zaznaczył Kraska.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat

Wiceminister zdrowia przypomniał również o zbliżających się szczepieniach dzieci w wieku 5-11 lat. – 13 grudnia (szczepionki) fizycznie mają być w kraju, w następnych dniach chcemy je rozdysponować do punktów – poinformował Kraska. Jak dodał, 16 grudnia mają się rozpocząć szczepienia dzieci, a ich rejestracja – "kilka dni wcześniej". – To grupa ponad 2 mln 600 tysięcy dzieci, które są w wieku 5-11 lat – dodał wiceminister zdrowia.

Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację dla tego specyfiku. EMA uznała, że korzyści ze stosowania Comirnaty u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają ryzyko, szczególnie w przypadku chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

RadioZET.pl/PAP - Agata Zbieg/oprac. AK