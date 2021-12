Wraca nauka zdalna dla wszystkich uczniów - ogłosił na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. - Zdecydowaliśmy się, że te kilka dni, które poprzedzają ferie świąteczne, od 20 do 23 grudnia, ale także okres postferyjny, kiedy mamy święto Trzech Króli, będzie z nauką zdalną - poinformował we wtorek.

Minister zdrowia ogłosił na wtorkowej konferencji prasowej nowy pakiet obostrzeń na święta. Rząd zdecydował się na zaostrzenie restrykcji z powodu pojawienia się nowego wariantu koronawirusa Omikron. Adam Niedzielski ogłosił powrót nauki zdalnej dla wszystkich.

- Zdecydowaliśmy się, że te kilka dni, które poprzedzają ferie świąteczne, od 20 do 23 grudnia, ale także okres postferyjny, kiedy mamy święto Trzech Króli, będzie z nauką zdalną - poinformował. 10 stycznia uczniowie wrócą do normalnego trybu szkolnego. - Intencją jest wydłużenie okresu, gdy nie dochodzi do interakcji między dziećmi - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Nauka zdalna od 20 grudnia dla wszystkich

Dotychczas nauka zdalna lub hybrydowa była wprowadzana w placówkach, w których wystąpiło ognisko koronawirusa. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, zawiesza zajęcia stacjonarne na określony czas.

Według najnowszych danych MEiN nauka zdalna lub hybrydowa obowiązuje w 4447 szkołach podstawowych i średnich. Stacjonarnie pracuje 78,4 proc. szkół podstawowych i 82,9 proc. średnich. 20 grudnia wszystkie szkoły przejdą na nauczanie zdalne do 9 stycznia.

