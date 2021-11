Nauka zdalna lub hybrydowa wraca do szkół, w których potwierdzono zakażenie koronawirusem u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej. Dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauka zdalna i hybrydowa w szkołach. Raport z 23 listopada

Stacjonarnie we wtorek pracowało 14 865 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 96,3 proc. wszystkich. 41 przedszkoli pracowało zdalnie, a 529 w trybie mieszanym.

We wtorek 23 listopada stacjonarnie pracowało też 11 897 szkół podstawowych, czyli 82,7 proc. wszystkich i 6545 ponadpodstawowych, czyli 83,8 proc. Nauka zdalna wróciła do 71 szkół podstawowych i 76 ponadpodstawowych. W trybie hybrydowym pracowało 2420 szkół podstawowych i 1191 ponadpodstawowych.

- To jest zupełnie oczywiste, że w czwartej fali koronawirusa, kiedy mamy pod 20 tys. zakażeń dziennie, to zakażenia mają miejsce również w szkołach i w związku z tym od początku przewidzieliśmy taką sytuację i zostawiliśmy dyrektorom szkół i sanepidowi prawo do wysyłania na kwarantannę i naukę zdalną albo całej szkoły, albo części szkoły - powiedział we wtorek w TVP Info minister Przemysław Czarnek.

Szef resortu edukacji dodał, że nauka zdalna w poprzednich falach koronawirusa wyrządziła wiele szkód wśród dzieci i młodzieży. - Te szkody to jest brak wiedzy, zła kondycja fizyczna i psychiczna - wskazał. Podkreślił, "że dopóki jest możliwość chodzenia do szkoły w trybie stacjonarnym, dopóty będziemy to robić".

RadioZET.pl/PAP