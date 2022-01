Powrót do szkół zagrożony, a ferie przesunięte? "I do nas dotrze w znacznej mierze Omikron"

Nauka zdalna może zostać przedłużona po 9 stycznia? Stanowisko w tej sprawie przekazał w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. - 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości, ten powrót nastąpi - zapowiedział wiceszef MEiN. Odniósł się także do tematu ferii.

Nauka zdalna została wprowadzona od 20 grudnia do 9 stycznia. Zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wiceszef edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski był pytany we wtorek na antenie radiowej Jedynki, czy aktualne są plany powrotu do szkół w dniu 10 stycznia.

Powrót do szkół 10 stycznia i ferie zimowe - co dalej? Rzymkowski wyjaśnia

- Smucą mnie informacje z krajów Europy Zachodniej, a zapewne za kilka tygodni i do nas dotrze w znacznej mierze wariant Omikron, natomiast 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości, ten powrót nastąpi - powiedział w radiowej Jedynce wiceszef MEiN.

Jak przypomniał, do 20 grudnia sprawdzał się system, w którym "w zależności od ogniska COVID w danej placówce oświatowej czy wychowawczej szkoła przechodziła w tryb hybrydowy, [...] lub w tryb zdalny". - Do tego rozwiązania od 10 stycznia wracamy - podkreślił.

Dopytywany o ewentualne zmiany w kalendarzu ferii zimowych Rzymkowski powiedział, że "teraz tego typu zmiany nie wchodzą w grę". - To niezwykle trudne, aby w tym momencie dokonywać zmian w kalendarzu szkolnym - ocenił.

RadioZET.pl/PAP - Agata Zbieg