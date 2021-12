Kiedy powrót do szkół? "Czwarta fala opada. Będzie można wrócić do nauki stacjonarnej"

Musimy elastycznie reagować na sytuację epidemiczną. Obecna czwarta fala opada. To ma wpływ na sytuację w szkole i na początku stycznia będzie można wrócić do nauki stacjonarnej - zapowiedział we wtorek w radiowej Jedynce wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Nauka zdalna obowiązuje w tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia w całej Polsce. Uczniowie wrócą najwcześniej do nauki w szkołach 10 stycznia.

Z zapowiedzi wiceministra edukacji i nauki wynika, że jest to realny termin na powrót do szkół. Wiceszef MEiN stwierdził we wtorek w radiowej Jedynce, że sprzyja temu założeniu poprawa sytuacji epidemicznej.

Powrót do szkół zgodnie z planem MEiN? "Będzie można wrócić do nauki"

- Musimy elastycznie reagować na sytuację epidemiczną. Obecne prognozy wskazują na to, że powoli, na szczęście, czwarta fala epidemii opada. To oczywiście będzie miało wpływ na sytuację w szkole i na początku stycznia będzie można wrócić do nauki w szkole – poinformował Dariusz Piontkowski.

Zapytamy o odsetek zaszczepionych przeciw COVID-19 nauczycieli Piontkowski podkreślił, że obecnie wynosi on ok. 80 proc. – To chyba jedna z najbardziej wszczepionych grup zawodowych - ocenił. Jak przyznał, trwa dyskusja na temat wprowadzenia obowiązku szczepień dla nauczycieli (od 1 marca), niemniej szef resortu Przemysław Czarnek "nie jest zwolennikiem przymusowych szczepień".

RadioZET.pl/PAP - Iwona Żurek