Nauka zdalna powróci przez COVID-19? Czarnek komentuje

Minister edukacji i nauki powiedział w Polskim Radiu 24, że "na ten moment nie ma zagrożenia nauką zdalną" w związku z sytuacją covidową w kraju.

- Nie ma wątpliwości, że sezon jesienny czy zimowy zawsze obfitował w infekcje i bywało tak, że połowa, albo nawet więcej klasy było na zwolnieniach lekarskich z powodu grypy lub innych wirusów – wskazał Przemysław Czarnek.

Nauka zdalna powróci? Czarnek: Rok szkolny zaczynamy bez obaw

Minister wskazał, że dziś jego resort "nie ma żadnych sygnałów ze strony służb sanitarnych lub Ministerstwa Zdrowia o jakimkolwiek zagrożeniu nauką zdalną z powodu zdrowotnych, lub w ogóle zagrożeniu nauką zdalną". - To pierwszy rok szkolny od 2020 roku, który zaczynamy bez obaw, jeśli chodzi o naukę zdalną z tego powodu – stwierdził wręcz Przemysław Czarnek.

Rządowe dane z poniedziałku 19 września wskazały, że badania potwierdziły 720 zakażeń koronawirusem, nie zanotowano przypadków śmierci osób z COVID-19. Jednak to we wrześniu zanotowano rekord nowych infekcji ostatnich miesięcy – 13 września potwierdzono ich blisko 8 tysięcy w ciągu doby. Minister zdrowia uspakajał jednak, że jest to skutek powrotu do szkół i dorosłych do pracy z wakacji. Zaznaczał, że nie przekłada się na wzrost ciężko chorych z COVID-19 w szpitalach.

Rok szkolny 2021/2022 był drugim rokiem funkcjonowania polskiej edukacji w pandemii COVID-19, część uczniów przez pewien czas musiała uczyć się zdanie.

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Gorczyca