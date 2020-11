Nauka zdalna przedłużona, ale są wyjątki. Opublikowano rozporządzenie

Nauka zdalna zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 roku - wynika z czwartkowego rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Powrót dzieci do szkół według zapowiedzi resortu edukacji jest planowany na 18 stycznia.

Nauka zdalna do tej pory obowiązywała do 29 listopada. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 24 listopada, stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 roku. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada.

Nauka zdalna przedłużona do 3 stycznia. Są wyjątki

Od 30 listopada zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia będą mogły być prowadzone w szkole "z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych". Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Również od 30 listopada będą mogły być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybrane dni tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Od 30 listopada możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy "o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów". W rozporządzeniu doprecyzowano też zapis zobowiązujący szkoły podstawowe i szkoły artystyczne do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Dodano do niego, że "rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką".

Kiedy powrót dzieci do szkół?

Przedłużenie ograniczenia stacjonarnego funkcjonowania szkół do 3 stycznia zapowiedział w sobotę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział też, wprowadzenie od 4 do 17 stycznia ferii zimowych w całym kraju w jednym terminie. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć - jest przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.

Powrót dzieci do szkół jest zaplanowany na poniedziałek 18 stycznia 2021 roku. – Będziemy postulowali, by w pierwszej kolejności wróciły tam dzieci najmłodsze z klas I-III, ósmoklasiści, maturzyści i ostatnie klasy szkół zawodowych, te, które prowadzą zajęcia praktyczne, a jeżeli liczba zachorowań spadnie bardzo mocno, to wtedy być może także i pozostali uczniowie będą mogli wrócić do stacjonarnych zajęć – mówił w poniedziałek wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl/PAP