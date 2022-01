Nauka zdalna przedłużona do ferii zimowych? Rzecznik MZ mówi o nowych wytycznych

Główny inspektor sanitarny i minister edukacji pracują nad dodatkowymi wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi dla szkół – zapewnił w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do pytań dziennikarzy w związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej i pomysłów, by przedłużyć naukę zdalną do ferii zimowych.

W poniedziałek do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieli zawieszona naukę stacjonarną od 20 grudnia i w jej miejsce wprowadzoną naukę zdalną. W sobotę zaś rozpoczynają się w szkołach ferie zimowe, dwutygodniowa przerwa w nauce nastąpi w czterech terminach od 15 stycznia do 27 lutego w zależności od województwa. Pierwsi, od 15 do 30 stycznia, odpoczywać będą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

Rzecznik resortu zdrowia odniósł się do głosów samorządowców, w tym apelu burmistrza gminy Czempin w Wielkopolsce, by przedłużyć uczniom naukę zdalną do ferii. - Nie znam pana burmistrza, nie wiem, czy ma dzieci w wieku szkolnym. Nie życzyłbym panu burmistrzowi, by miał dzieci w wieku szkolnym i żeby im powiedział, że zakazuje im chodzić do szkoły – odpowiedział Andrusiewicz. - To, co jest najważniejsze, to psychika małego człowieka – dodał.

Dopytywany, czy w związku z tym będą dodatkowe wytyczne sanitarno-epidemiologiczne dla szkół poinformował: "Główny inspektor sanitarny wraz z ministrem edukacji narodowej pracuje nad takim wytycznymi". Pytany zaś, czy nie warto było je ogłosić przed powrotem do szkół rzecznik MZ, zaznaczył: "Myślę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, jeżeli będzie taka potrzeba, to taki plan ogłosi".

Nauka zdalna w szkołach

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało, że organizacja pracy w szkołach i placówkach powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. "Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin" – podkreślono w komunikacie MEiN.

Zaznaczono w nim, że istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma: przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów; stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych; aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Wskazano, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. Poinformowano, że "w najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej".

MEiN podniosło też w komunikacie kwestie związane ze szczepieniem przeciw COVID-19. "Zalecamy korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły" – wskazał resort edukacji.

PAP: Danuta Starzyńska-Rosiecka