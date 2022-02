Nauka zdalna skrócona. Jest nowy pomysł: masowe testowanie i tryb hybrydowy

Nauka zdalna zostaje skrócona, a uczniowie wrócą do szkół 21 lutego – ogłosił na konferencji Przemysław Czarnek. Prezes ZNP Sławomir Broniarz ostrzega jednak, że epidemia się jeszcze nie skończyła. – Masowe testowanie i dobre zorganizowanie nauki hybrydowej mogłyby pomóc w bezpiecznym powrocie uczniów i nauczycieli do szkół – ocenił.

Przemysław Czarnek na środowej konferencji prasowej poinformował o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach 5-8 i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień. Nauka zdalna zakończy się w poniedziałek 21 lutego.

Nauka zdalna skrócona. Prezes ZNP apeluje o masowe testowanie

– Generalnie chcielibyśmy wrócić do szkół, bo nie ulega wątpliwości, że wszyscy jesteśmy zmęczeni edukacją zdalną, ale chcielibyśmy wrócić do szkoły bezpiecznej, do takiej szkoły, która za dwa tygodnie nie będzie targana ponownymi decyzjami dotyczącymi rozwoju koronawirusa – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, odnosząc się do zapowiedzi szefa MEiN.

– Wydaje się, że masowe testowanie plus naprawdę dobre zorganizowanie nauki hybrydowej może stworzyć pewną barierę, pewną granicę przed taką multiplikacją koronawirusa – dodał. – Musimy mieć świadomość, że pandemia nie wygasła. Ponad 40 tys. zachorowań i 300 zgonów dziennie nie wskazują na to, że oto nagle po raz pięćdziesiąty Polska pokonała koronawirusa. To jest ta obawa, z którą nauczyciele wracają do szkół – mówił.

– Chciałbym wiedzieć na podstawie jakich parametrów, jakich przesłanek, jakich wskazań pan minister taką decyzję podejmuje. Ja bym rozumiał, że gdyby dziś zachorowań nie było 40 tys. tylko zaledwie 4, a dramatyczna liczba zmarłych była na poziomie 3, a nie 300 – kontynuował prezes ZNP.

RadioZET.pl/PAP