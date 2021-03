Nauka zdalna uczniów starszych przedłużona. Powrót do szkół po Wielkanocy?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie przedłużające o dwa tygodnie naukę zdalną dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wprowadzające naukę hybrydową dla uczniów klas I-III z woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

- W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego będzie to, zatem pewne poluzowanie tych obostrzeń, bo z trybu zdalnego przejdziemy na hybrydowe, w przypadku województwa pomorskiego, w którym wskaźniki są podobne do warmińsko-mazurskiego, to będzie lekkie obostrzenie - wyjaśnił Czarnek.

Nauka hybrydowa polega na tym, że dyrektorzy szkoły w sposób przez siebie ustalony będą organizować w ten sposób zajęcia, żeby w szkole było maksymalnie 50 proc. uczniów. - Zatem na przemiennie będą to zajęcia stacjonarne i zdalne, co jest podyktowane tym, że musimy ograniczyć ruch około oświatowy w tych dwóch województwach, póki co - zaznaczył.

Powrót do szkół po Wielkanocy?

- Jak będzie to wyglądało w następnych tygodniach? Zobaczymy. O tym decydują specjaliści, służby Ministerstwa Zdrowia cały czas analizują sytuację pandemiczną. A jak to będzie wyglądało w perspektywie kolejnych kilkunastu tygodni, w perspektywie poświątecznej? Mam nadzieję, że trzecia fala zostanie powstrzymana, będzie w perspektywie tych kilku, kilkunastu tygodni wygasała i to pozwoli na decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej - powiedział szef MEiN.

Czarnek odniósł się również do pytania, jakie warunki muszą być spełnione by starsi uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. - Musi być powstrzymana trzecia fala pandemii koronawirusa, a szczepienia przeprowadzone w środowisku nauczycielskim pozwolą wtedy na podejmowanie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej - powtórzył.

RadioZET.pl/PAP