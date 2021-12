Nauka zdalna zgodnie z zapowiedziami rządu potrwa do 9 stycznia. Według wiceministra edukacji i nauki w chwili obecnej na 100 proc. dzieci wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach 10 stycznia.

Nauka zdalna wróciła do szkół podstawowych i średnich 20 grudnia. Zgodnie z decyzjami rządu uczniowie mają pozostać w domach do 9 stycznia 2022 roku. Od 23 grudnia do 2 stycznia w szkołach trwa przerwa świąteczna. Zdalne nauczanie będzie kontynuowane 3, 4, 5 stycznia oraz 7 stycznia, jeśli szkoła pracuje tego dnia (w części jest to dzień wolny z tzw. puli dni do dyspozycji dyrektora).

Nauka zdalna się przedłuży? Kiedy powrót do szkół?

O to, czy 10 stycznia dzieci i młodzież na 100 proc. powrócą do nauki stacjonarnej w szkołach i co w tym temacie podpowiada mu intuicja, wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski był pytany na antenie radiowej Trójki.

– W chwili obecnej na 100 proc. 10 stycznia dzieci wrócą do szkoły. Intuicja również podpowiada mi, że ta data jest w żaden sposób niezagrożona. Dzieci 10 stycznia wrócą do szkół – zapowiedział wiceszef MEiN.

Pytany o ewentualne plany, w zależności od rozwoju piątej fali pandemii, wiceminister odparł, że "model, który przyjęto i obowiązywał od 1 września do 20 grudnia był dobry, tzn. w sytuacji ogniska w danej placówce, […] w zależności od jego skali, szkoła działała w trybie hybrydowym […] albo zdalnym".

– Są w Polsce szkoły […], w których COVID-19 w ogóle się nie pojawił od 1 września do 20 grudnia. Nie karajmy tych szkół i tych uczniów nauką zdalną, bo to jest swoista kara, absolutnie niezasłużona – stwierdził Rzymkowski.

Wiceminister edukacji przypomniał, że resort prowadzi statystyki w tym obszarze. – Pod koniec listopada było słabo, notowaliśmy rekordy. Na początku grudnia widać było odbicie. Szkoła jest papierkiem lakmusowym społeczeństwa, po funkcjonowaniu szkół widać kolejne fale covidu. Widać było, że szczyt czwartej fali, która na jesieni tego roku przetoczyła się przez Polskę, był pod koniec listopada – wskazał.

