Nauka zdalna w klasach 1-4. Omikron paraliżuje szkoły

Nauka zdalna zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki potrwa do 27 lutego. Uczniowie klas I-IV w szkołach podstawowych nadal uczą się stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też przedszkola, które są tzw. placówkami nieferyjnymi; działają przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

Ferie zimowe w szkołach trwają obecnie w czterech województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. W poniedziałek po feriach do nauki wrócili uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego mieli ferie od 15 do 30 stycznia. Uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego będą mieć ferie od 12 do 27 lutego.

Nauka zdalna i hybrydowa w klasach 1-4. Przybywa ognisk koronawirusa

W poniedziałek stacjonarnie pracowało 14 859 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych), co stanowi 96,3 proc. wszystkich. 45 przedszkoli pracowało zdalnie, a 531 w trybie mieszanym - przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W 12 województwach, gdzie nie ma ferii, w poniedziałek stacjonarnie pracowały 9 222 szkoły podstawowe w zakresie klas I-IV, co stanowi 90,1 proc. Zdalnie w zakresie klas I-IV pracowało 27 szkół podstawowych, a 987 w trybie mieszanym. Dla porównania, w piątek w 10 województwach, gdzie nie było ferii, stacjonarnie pracowało 8 286 szkół podstawowych w zakresie klas I-IV, co stanowiło 89,2 proc. wszystkich. Zdalnie w zakresie klas I-IV pracowało 58 szkół podstawowych, a 948 w trybie mieszanym. Łącznie nauką zdalną i hybrydową zatem objętych było 1006 placówek.

W razie stwierdzenia zakażenia koronawirusem u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka