"Dominująca liczba ognisk w szkołach". Nauka zdalna wróci w listopadzie?

Nauka zdalna może wrócić w całej Polsce w najbliższych tygodniach? O funkcjonowanie szkół w dobie pandemii Adam Niedzielski pytany był w poniedziałek na antenie Polsat News. - Widzimy, że teraz dominująca liczba ognisk, jeśli chodzi o działalność sanepidu, to szkoły, ale to i tak nie zmienia naszego punktu widzenia, że szkoły muszą być otwarte tak naprawdę za wszelką cenę - powiedział minister. Jak wskazał, wśród kosztów związanych z przejściem na naukę zdalną są m.in. kryzysy dzieci na tle psychicznym. - Widzę je po prostu w praktyce leczenia w tej chwili - podkreślił.

Szef MZ przekonywał, że przebieg choroby wśród dzieci jest stosunkowo łagodny. - Z drugiej strony widzimy, że ewentualny lockdown prowadzi do zakłóceń na bardzo dużą skalę - dodał.

Minister podkreślił, że jeśli chodzi o zamykanie szkół, dużo do powiedzenia mają dyrektorzy oraz sanepid. - Te zjawiska mają zawsze charakter lokalny i nie ma sensu podejmować decyzji centralnej, bo w jakimś jednym miejscu mamy większą zachorowalność - ocenił.

Pytany o kolejne obostrzenia, Niedzielski podkreślił, że problem w Polsce polega na tym, by najpierw zacząć przestrzegać tych, które już istnieją. - Staramy się we współpracy z policją, z MSWiA doprowadzić do takiej sytuacji, w której zaczniemy od egzekwowania (...), a nie będziemy dorzucali kolejne puste regulacje, które nie będą przestrzegane. To nie o to w tym chodzi - powiedział minister.

Ostatniej doby wykonano ponad 29 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 15 283 testy antygenowe – podało w poniedziałek 1 listopada Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 4 894 nowe zakażenia koronawirusem.

Resort poinformował w poniedziałek, że łącznie przebadano dotąd 22 229 709 próbek pobranych od 21 799 292 osób. Ostatniej doby wykonano ponad 29 tys. testów na obecność SARS-CoV-2.

