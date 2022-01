Nauka zdalna w styczniu potrwa dłużej? Przemysław Czarnek ogłosił decyzję

Nauka zdalna jest kontynuowana po zakończeniu przerwy świąteczno-noworocznej. Czy powrót dzieci do szkół 10 stycznia jest nadal pewny? Głos w tej sprawie zabrał szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Nauka zdalna w styczniu 2022 roku potrwa trzy lub cztery dni. W czwartek 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym. W piątek 7 stycznia będzie zaś w wielu szkołach dniem wolnym od zajęć z tzw. puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły. Powrót dzieci do szkół zgodnie z zapowiedziami MEiN jest planowany na 10 stycznia.

Nauka zdalna potrwa dłużej? Przemysław Czarnek o powrocie do szkół

Przemysław Czarnek w rozmowie z TVP Info przekazał, że dalsze decyzje w kwestii zdalnego nauczania będą uzależnione od sytuacji epidemicznej, w tym od tego, w jaki sposób będzie oddziaływał wariant koronawirusa Omikron i jak to będzie się przekładało na liczbę chorych i hospitalizowanych.

– To będziemy wiedzieć za jakieś trzy tygodnie, miesiąc. Dopiero wtedy będziemy podejmować następne decyzje, przy czym to już będzie sezon ferii zimowych więc i tak 1/3 do połowy Polski będzie wyłączona z nauki stacjonarnej z uwagi na ferie zimowe – zauważył minister.

Szef MEiN dodał, że od czerwca 2021 roku uczniowie są już na nauce stacjonarnej pomimo – jak zaznaczył – podpisów ponad 500 tys. dzieci inspirowanych przez opozycję, "która mówiła, że nie można wracać do szkoły, że szkoły nie są przygotowane". – Od 1 września ruszyliśmy w pełnej nauce stacjonarnej i dopiero te 3 dni przed świętami Bożego Narodzenia – ze względów sanitarnych – zdecydowaliśmy, że będą nauką zdalną – zaznaczył Czarnek.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022

W ubiegłym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbyły się w jednym terminie i trwały od 4 do 17 stycznia 2021. Dwutygodniowe ferie zimowe 2022 zgodnie z planem odbędą się w czterech terminach w styczniu i w lutym, w zależności od województwa:

od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;

od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego;

od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

