Nauka zdalna wraca do szkół. Pierwsze takie decyzje z powodu kryzysu na granicy

Nauka zdalna została wprowadzona na mocy rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Przemysław Czarnek z powodu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej umożliwił dyrektorom szkół w powiatach graniczących z Białorusią zmianę trybu nauczania.

Podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka wydała zgodę na zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole podstawowej w Nowym Dworze i w szkole podstawowej w Kuźnicy – poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka kuratorium Małgorzata Palanis. Dodała, że to pierwsze takie decyzje kurator i pierwsze wnioski złożone przez placówki edukacyjne.

Nauka zdalna przy granicy polsko-białoruskiej

W szkole podstawowej w Nowym Dworze zajęcia w trybie zdalnym będą się odbywać od 15 do 26 listopada, a w szkole podstawowej w Kuźnicy od 16 do 19 listopada – poinformowała Palanis. To właśnie w Kuźnicy duża grupa uchodźców zgromadziła się przed przejściem granicznym. Nowy Dwór jest położony kilkanaście kilometrów dalej.

Zgodnie z rozporządzeniem do 30 listopada 2021 r. decyzję o zmianie trybu nauczania podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły i kuratorem oświaty. Na naukę zdalną mogą przechodzić placówki edukacyjne (szkoły lub przedszkola publiczne i niepubliczne) z dziewięciu przygranicznych powiatów: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego. W uzasadnieniu rozporządzenia napisano, że wynika ono "z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty z uwagi na kryzys migracyjny i napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej".

RadioZET.pl/PAP - Izabela Próchnicka