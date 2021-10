Nauka zdalna wróci? Jednoznaczne słowa Czarnka. "To jest mój apel"

Chcę uniknąć przejścia na naukę zdalną, która była koniecznością, ale wyrządziła wiele szkód. Nie wracajmy do nauki zdalnej, ale żeby do niej nie wracać - szczepmy się - zaapelował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek uczestniczył w czwartek w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, połączonych z uroczystością oddania do użytku rewitalizowanej hali sportowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Minister edukacji i nauki wypowiedział się na temat ryzyka rozwoju pandemii oraz powrotu do nauki zdalnej. - Ja naprawdę chcę, żeby nie stało się to, co stało się przy drugiej i trzeciej fali, czyli przejście na naukę zdalną – powiedział.

Czarnek: nauka zdalna wyrządziła wiele szkód

- To była przykra konieczność, ale wyrządziła wiele szkód, z którymi się teraz borykamy – to są szkody w wiedzy naszych uczniów, która jest na niższym poziomie niż byłaby normalnie, gdyby nauka była stacjonarna - stwierdził.

Czarnek kontynuował swoje wystąpienie. Jego zdaniem nauka online wyrządziła również szkody w kondycji fizycznej i psychicznej uczniów. Na koniec zaapelował do młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. - Nie wracajmy do nauki zdalnej. Ale, żeby do niej nie wracać – szczepmy się. I przestrzegajmy zasad sanitarnych - oznajmił.

Czwarta fala koronawirusa w Polsce się rozpędza. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5592 nowych przypadkach zakażeń, co stanowi rekord w tej fali pandemii i zdecydowanie najwyższy dobowy wynik od kilku miesięcy.

RadioZET.pl/PAP (A. Zbieg)