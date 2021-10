Nauka zdalna wróci? Minister edukacji zabiera głos. "To jest stanowisko całego rządu"

To nie jest kwestia tylko MEiN, to jest stanowisko ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego. W najbliższej przyszłości nie ma szans, byśmy systemowo kierowali dzieci i młodzież na naukę zdalną - zapewnił w poniedziałek w Sygnałach Dnia Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek przekonuje, że dzieci chodzą i będą chodziły do szkół stacjonarnie. - Dane z piątku [...] pokazują, że zaledwie 22 szkoły w Polsce w całości były przez tych kilkanaście dni na kwarantannie, a 22 tys. szkół pracowało normalnie, stacjonarnie. W 500 szkołach mieliśmy pojedyncze przypadki kierowania na naukę zdalną na kilkanaście dni, w związku z kwarantanną - mówił w poniedziałek.

Minister edukacji podkreślał, że "w przytłaczającej większości, w 98 proc. szkół, lekcje odbywały się normalnie". - I to się nie zmienia od prawie 1,5 miesiąca - dodał.

Nauka zdalna czy stacjonarna?

- Nie ma szans w najbliższej przyszłości na to, żebyśmy systemowo dzieci znów przekazali rodzicom i zamknęli w czterech ścianach. Absolutnie nie ma na to szans. Dzieci i młodzież będą chodzili stacjonarnie do szkół - zapewnił Czarnek.

- To nie jest kwestia tylko MEiN, to jest stanowisko ministra Adama Niedzielskiego (...) i pana premiera - całego rządu. Rząd chce utrzymać naukę stacjonarną - podkreślił.

RadioZET.pl/PAP/Polskie Radio