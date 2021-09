Nauka zdalna wróci? Uczniowie skarżą się na nauczycieli. "Za mało czasu"

Nauka zdalna i hybrydowa zastąpiła tradycyjne zajęcia szkolne w czasie pandemii koronawirusa. Pedagodzy, rodzice, a przede wszystkim uczniowie musieli przystosować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, dlatego badacze NASK poprosili nastolatków o podzielenie się opiniami na temat odczuć związanych z formułą nauczania zdalnego.

Uczniowie nie chcą nauki zdalnej

Jak wynika z raportu, ponad połowa badanych pozytywnie zaopiniowała zdalny tryb edukacji (61,0 proc.). Negatywnie ocenił go co piąty ankietowany nastolatek (20,5 proc.) i niemal tyle samo uczniów wskazało odpowiedź ''trudno powiedzieć'' (18,5 proc.).

Mimo że ponad połowa nastolatków pozytywnie oceniło poziom edukacji zdalnej w szkole, to jednak nie chcieliby oni przenieść większości zajęć szkolnych do trybu online. Wskazują na to deklaracje prawie połowy uczniów (45,3 proc.). Niezdecydowany jest co siódmy – 15,9 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź ''trudno powiedzieć''. Niespełna 40 proc. młodych ankietowanych jest pozytywnie nastawionych do zdalnego nauczania i chciałoby realizować większą część aktywności szkolnych w trybie online.

Nauka zdalna – uczniowie dostrzegają wiele problemów

Niezależnie od deklarowanego pozytywnego nastawienia do nauczania online nastolatki dostrzegają w tej formie edukacji wiele problemów. Młodzież najczęściej wskazywała na poczucie zniechęcenia do nauki po całym dniu lekcji zdalnych (zadeklarowało tak 57,8 proc. badanych).

Prawie połowa respondentów (49,4 proc.) stwierdziła, że podczas edukacji online ''nauczyciele dają za mało czasu na realizację klasówek czy sprawdzianów''. Natomiast 44,4 proc. wskazało, że w czasie lekcji prowadzonych na odległość są przez nauczycieli obciążeni zbyt dużą ilością materiałów i treści, które trudno jest przyswoić.

Blisko 30 proc. nastolatków odpowiedziało, że ''nie posiada odpowiedniego łącza internetowego'', a częściej niż co piąty ankietowany (21,1 proc.) miewał problemy z urządzeniem (komputerem) podczas sprawdzianów. Ponad połowa (55,4 proc.) nastolatków stwierdziło też, że nauczanie zdalne powoduje u nich poczucie, że przebywają przed komputerem, tabletem bądź smartfonem dłużej, niż tego chcą.

W czasie pandemii uczniom brakowało głównie bezpośredniego kontaktu z kolegami, koleżankami ze szkoły/klasy – wskazało tak 3/4 badanych uczniów, podobnie też zaznaczyli ich rodzice (76,0 proc.). Uczniowie ocenili też kompetencje techniczne nauczycieli podczas nauki zdalnej. Według nich pedagodzy w czasie trwania lekcji nie radzili sobie z pojawiającymi się trudnościami technicznymi, np. związanymi z połączeniem internetowym – wskazało tak 33,4 proc. ankietowanych. Niemal co trzeci (31,7 proc.) respondent zadeklarował, że podczas nauki zdalnej brakowało mu ''odpowiedniego przygotowania nauczycieli do obsługi urządzeń elektronicznych (komputer, kamera, mikrofon itd.)''.

