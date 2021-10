Nauka zdalna wróci na uczelnie? Ministerstwo Edukacji wydało komunikat

Rok akademicki 2021/22 rozpoczął się zgodnie z planem - 1 października. Na blisko 400 polskich uczelniach ok. 1,2 mln studentów rozpoczyna naukę - w większości przypadków stacjonarną, choć tak jak w przypadku szkół, w razie konieczności władze uczelni mogą zdecydować o przejściu na tryb nauki hybrydowej lub nawet całkowicie zdalnej.

MEiN nie wyklucza powrotu do nauki zdalnej na uczelniach

"Największym wyzwaniem w nowym roku akademickim będzie epidemia COVID-19 oraz zapobieganie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się" - oceniło MEiN w komunikacie przekazanym w piątek mediom. - W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym. W skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego - przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy MEiN Anna Ostrowska.

Podkreśliła, że będą podejmowane działania, które mają zachęcić jak największe grono studentów i doktorantów do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. - Wszystko po to, aby ułatwić powrót do zajęć stacjonarnych i zapewnić bezpieczne warunki kształcenia - dodała.

Nowy rok akademicki w cieniu czwartej fali

Przywrócenie działalności uczelni będzie wyzwaniem. Jak podaje MEiN, władze szkół wyższych będą musiały dostosować plany organizacji i zarządzania do aktualnej sytuacji epidemicznej. Są też zobowiązane do wdrożenia procedur minimalizujących zagrożenia wywołane zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - jeśli będzie narastała czwarta fala.

Dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22 MEiN opublikowało wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii. Zaznaczono, że wytyczne te należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni.

"Apelujemy o szczególną rozwagę w znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni" - podał resort.

RadioZET.pl/PAP: Szymon Zdziebłowski