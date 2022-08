Nauka zdalna wróci w nowym roku szkolnym? "Popsuje nam szyki, ale będzie normalniej"

- Pandemia wróci i popsuje nam szyki, ale będzie normalniej, bo już mamy to przerobione, poukładane – mówi o nauce zdalnej w roku szkolnym 2022/2023 Marcin Józefaciuk, dyrektor jednej z łódzkich szkół. Zapowiada też: - Maturzyści nie mają co liczyć na obniżone wymagania na egzaminach z powodu lekcji online.

Wydawało się, że z nauką zdalną szkoły pożegnały się już na dobre w lutym 2022. Wtedy to Ministerstwo Zdrowia zniosło kwarantannę z kontaktu, czyli nie trzeba było już zgłaszać do sanepidu osób, które miały kontakt z zakażonym. To przede wszystkim wpłynęło na pracę szkół, które zimą co chwila z tego powodu były zamykane i przechodziły na tryb zdalny – gdy jeden uczeń chorował, w domu lądowała cała klasa (jeśli nie była zaszczepiona).

Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji, na półmetku wakacji pytany o sytuację epidemiczną zapewniał, że resort „nie zakłada scenariusza powrotu do nauki zdalnej jesienią”. Statystyki zakażeń koronawirusem z tygodnia na tydzień jednak rosną, eksperci prognozują szóstą falę pandemii, a rodzice i uczniowie zastanawiają się, jak będzie wyglądała nauka w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Nauka zdalna możliwa

- Pandemia wróci i popsuje nam szyki – przewiduje w podcaście edukacyjnym „Szkoła marzeń” Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Nie wyklucza, że trzeba będzie zmieniać pracę szkoły i korzystać z możliwości nauki zdalnej. - Jesteśmy już na tyle przeszkoleni i doświadczeni w tym, że damy radę. Gorzej było na samym początku, kiedy ministerstwo nie miało zielonego pojęcia, co robić, a my dowiadywaliśmy się o dalszych krokach z mediów – wspomina w podcaście Józefaciuk.

Niektórzy uczniowie wręcz liczą na kilka tygodni nauki zdalnej, bo ich starsi koledzy i koleżanki, przechodząc na taki tryb, mieli obniżone wymagania maturalne i mniejszy zakres materiału do nauki na egzaminy. Tymczasem w 2023 roku pierwszy rocznik licealistów będzie pisał maturę według nowej formuły i już wiadomo, że będzie ona trudniejsza. - Nie ma co liczyć na obniżone wymagania – stwierdza jednoznacznie Józefaciuk.

Czego więc możemy spodziewać się w nadchodzącym roku szkolnym? - To będzie rok pełen wyzwań, ale będzie normalniej, bo więcej już wiemy i może dzięki temu, to wszystko będzie bardziej poukładane, może będzie chwila spokoju i normalności – przewiduje w „Szkole marzeń” Józefaciuk.

MEiN reguluje naukę zdalną

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącym lekcji online dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji „zagrożenia bezpieczeństwa uczniów”. Jednym z wymienionych powodów jest rzeczywiście sytuacja epidemiologiczna.

Oprócz tego MEiN wskazuje również na organizację imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, ale także na nieodpowiednią temperaturą zewnętrzną lub w pomieszczeniach, w których są zajęcia. Biorąc pod uwagę wzrost cen węgla i kosztów ogrzewania, wykorzystanie tego ostatniego wariantu stało się prawdopodobne. Dyrektorzy szkół obawiają się, że mogą znaleźć się samorządy, które nie będą miały z czego dogrzać budynków i trzeba będzie wtedy przejść na naukę zdalną.

RadioZET.pl