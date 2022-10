Nauka zdalna wróci zimą? Zdecydowana zapowiedź Czarnka

Rosnące ceny prądu sprawiły, że niektóre szkoły w sezonie zimowym mogą mieć kłopoty z ogrzewaniem budynków i tym samym zawiesić zajęcia stacjonarne i przejść na naukę zdalną. O komentarz w tej sprawie został poproszony minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W zimie wróci nauka zdalna?

– Jeżeli któryś samorząd nie wywiąże się z zadań publicznych i nie będzie ogrzewał szkoły, która jest przez niego prowadzona, to będziemy występować niezwłocznie o zarząd komisaryczny. To jest święty obowiązek samorządu utrzymać i ogrzać szkołę dla dzieci – powiedział szef MEiN.

– Podkreślam, jeżeli ktoś to będzie robił celowo, tylko po to, żeby zejść z temperaturą do 15 stopni Celsjusza i wygonić dzieci na nauczanie zdalne, to będziemy występować o zarząd komisaryczny i będziemy w tym bezwzględni – podkreślił szef MEiN.

Czarnek zapytany, jaki to będzie rok dla szkół, odpowiedział, że "nikt tego nie wie". – Jak widzimy, co się dzieje, choćby dzisiaj. Jak, z godziny na godzinę, przeglądamy informacje, to – zaczynając od Rosji, od wojny w Ukrainie i od tego wszystkiego, co temu towarzyszy – to rzeczywiście jest to rok na pewno niełatwy – zaznaczył. – Dlatego ta jedność wokół rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego i też umożliwiania funkcjonowania szkołom wyższym w normalnych warunkach, pomimo wojny tuż za naszą granicą, jest niezwykle ważna – dodał.

Zapowiedź ministra edukacji skrytykował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Minister Czarnek zapowiedział, że jeżeli któryś samorząd nie będzie ogrzewał szkoły, to wystąpi o zarząd komisaryczny. Panie ministrze, zamiast straszyć, proszę wziąć się do roboty i zapewnić odpowiednie ceny energii dla szkół. Natychmiast" – napisał polityk PO.

