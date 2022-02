Nauka zdalna zostanie skrócona? Przemysław Czarnek podaje termin i szczegóły

Nauka zdalna zostanie skrócona? Przemysław Czarnek zaznaczył, że kolejny krok MEiN w tej kwestii będzie zależeć od sytuacji epidemicznej. - Pod koniec przyszłego tygodnia będzie decyzja, czy uczniowie z pięciu województw, w których ferie zimowe były w styczniu, wrócą wcześniej do nauki stacjonarnej - zapowiedział minister edukacji i nauki.

Nauka zdalna ma potrwać do 27 lutego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do końca ferii zimowych zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych nadal uczą się stacjonarnie. Czarnek zapowiadał wcześniej, że w 5 województwach, gdzie ferie już się skończyły, nauka stacjonarna mogłaby zostać przywrócona wcześniej niż z końcem lutego.

Powrót do szkół nastąpi wcześniej? Czarnek podaje termin ogłoszenia decyzji

Przemysław Czarnek pytany był w piątek w TV Republika, kiedy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. - Pamiętajmy, że dzieci w szkołach są [...]. 1,6 mln dzieci nie przerwało nauki, w trybie stacjonarnym uczą się uczniowie klas I-IV (szkół podstawowych - red.), zerówki i przedszkola - przypomniał Czarnek. - Natomiast klasy V-VIII i szkoły ponadpodstawowe przerwały naukę przed tygodniem i według wstępnych założeń tam nauka stacjonarna w pełni miała wrócić z końcem lutego - przypomniał.

- Tyle że na dzisiejszym Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, wraz z panem premierem, panem ministrem Adamem Niedzielskim i panem ministrem Saczką, i wszystkimi innymi uczestnikami naszej rozmowy, dostrzegamy pewną możliwość przyspieszenia powrotu tych starszych roczników do szkół, zwłaszcza w tych województwach, w których nauka zdalna trwałaby najdłużej. Chodzi o te pięć województw, które ferie miały w styczniu - dodał minister edukacji i nauki. Przypomnijmy, pierwsi, od 15 do 30 stycznia, odpoczywali uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

"Chcielibyśmy przyspieszyć o tydzień, być może o dwa tygodnie"

Jak zaznaczył szef MEiN, w tych województwach uczniowie będą na nauce zdalnej przez cały luty. - Tu chcielibyśmy przyspieszyć o tydzień, być może o dwa tygodnie, jeśli oczywiście te wskaźniki pandemiczne, które obserwujemy od dwóch dni, optymistyczne, bo jednak tydzień do tygodnia, drugi dzień z rzędu mamy spadek liczby zakażeń, będą kontynuowane w przyszłym tygodniu - zaznaczył Czarnek.

- Taką decyzję pod koniec przyszłego tygodnia będziemy podejmować, jeśli - jeszcze raz powtarzam - sytuacja pandemiczna będzie na to pozwalała - zapowiedział.

Obecnie ferie trwają w sześciu województwach. Do 6 lutego odpoczywają uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; dla nich ferie zaczęły się 22 stycznia. Z kolei od 29 stycznia do 13 lutego ferie mają uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Jako ostatni w tym roku - od 12 do 27 lutego - ferie będą mieć uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka