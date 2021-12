Nauka zdalna zostanie skrócona? "Żądamy, by zakończyć lockdown w edukacji"

Konfederacja domaga się powrotu do nauki stacjonarnej. - Żądamy w imieniu rodziców, uczniów, by zakończyć to szaleństwo, zakończyć lockdown w edukacji – mówili politycy. Swoje stanowisko uzasadniali m.in. złą kondycją psychiczną uczniów.

Konfederacja żąda zakończenia nauka zdalnej. - W ciągu roku o 30 proc. wzrósł wskaźnik samobójstw zarówno tych udanych, jak i nieudanych wśród nieletnich. Dodatkowo z badań przeprowadzonych przez psychologów i studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej wynika, że 44 proc. nastolatków ma obawy depresji - mówił w Sejmie poseł Jakub Kulesza.

- Edukacja poprzez wprowadzenie trybu zdalnego została po prostu zamordowana. To nie COVID-19 zabił edukację w Polsce. To rząd zabił edukację w Polsce poprzez lockdown - podkreślił polityk Konfederacji.

Nauka zdalna zostanie skrócona? "Zakończyć lockdown w edukacji"

- Mamy nadzieję, tego domagamy się, apelujemy, żądamy w imieniu rodziców, uczniów, by zakończyć to szaleństwo, ten lockdown w edukacji, tę naukę zdalną. Jeszcze raz przypominam. To nie COVID-19 zabija edukację w Polsce. To rząd poprzez lockdown zabija edukację w Polsce - stwierdził Kulesza

Grzegorz Braun nazwał obecną politykę w szkołach "rzezią niewiniątek". - Młode pokolenie Polaków zostało spisane na straty. Tym razem to nie rząd zaborczy, nie władze okupacyjne, ale działający pod fałszywą flagą biało-czerwoną aktualny rząd warszawski niszczy życie naszego młodego pokolenia - stwierdził.

Przemysław Czarnek informował, że nauka stacjonarna zostanie przywrócona 10 stycznia 2022 roku. - Przyjąłem argumentację służb sanitarnych i podjąłem decyzję o tych trzech dniach nauki zdalnej (przed świętami - PAP). Również na wniosek pana premiera i ministra zdrowia. Po to, aby odizolować tuż przed Wigilią od kontaktów społecznych w ramach szkoły i ograniczyć jeszcze bardziej transmisję koronawirusa. Po to również, aby w piątek po południu i wieczorem, gdy będziemy siadać do stołów wigilijnych i później w święta ograniczyć możliwość zarażania naszych seniorów - dziadków i pradziadków - tłumaczył minister edukacji.

Czarnek podkreślił, że zdalna edukacja ma bardzo wiele negatywnych skutków dla dzieci i młodzieży m.in. pogłębiając problemy nadwagi i otyłości.

