Do kiedy potrwa nauka zdalna? Czarnek rozwiewa wątpliwości. "Taka jest nasza strategia"

Cały czas analizujemy sytuację. Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby ją kontynuować do końca roku - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomnijmy, że do końca miesiąca w regionach, które akurat nie mają ferii zimowych, w starszych klasach podstawówki oraz w szkołach średnich trwa nauka zdalna.

Nauka zdalna została wprowadzona 27 stycznia w klasach 5-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Ten stan ma trwać do końca lutego, czyli do momentu, aż ferie zimowe zakończą ostatnie województwa. Przepis dotyczy uczniów z tych regionów, które akurat w danym momencie nie będą miały ferii.

Do kiedy nauka zdalna? Czarnek: 28 lutego wracamy do szkół

Czy w takim razie powrót do szkół czeka nas z końcem tego miesiąca? Przemysław Czarnek, który udzielił we wtorek wywiadu Polskiemu Radiu 24, przekonywał, że tak, ponieważ - jego zdaniem - strategia Ministerstwa Edukacji i Nauki opiera się właśnie na nauce stacjonarnej w szkołach.

- Teraz, z uwagi na tę liczbę zakażeń, która jest coraz większa i ona będzie jeszcze większa w tym tygodniu, wykorzystując również przerwę feryjną, wprowadziliśmy naukę zdalną do 27 lutego. Dla większości województw oznacza to nieco ponad dwa tygodnie nauki zdalnej, bo dwa tygodnie to są ferie zimowe - zaznaczył szef MEiN. Przyznał też, że dla tych województw, które właśnie zakończyły ferie i rozpoczęły naukę, oznacza to cztery tygodnie nauki zdalnej.

Tu cały czas pani minister Marzena Machałek, która stoi na czele rady bezpieczeństwa przeciwcovidowego [...], analizuje sytuację. Bo jeśli sytuacja by na to pozwalała, będziemy dążyć do tego, żeby skrócić ten okres nauki zdalnej, przynajmniej w tych pięciu województwach, które rozpoczęły ferie wcześniej i już te ferie się skończyły Przemysław Czarnek

- Cały czas analizujemy sytuację. Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby ją kontynuować do końca roku. Taka jest nasza strategia - podsumował Czarnek.

RadioZET.pl/PAP (I. Żurek)