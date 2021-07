Nawałnica i trąba powietrzna nad Koniecpolem. "To był prawdziwy kataklizm"

Koniecpol na Śląsku ucierpiał w trakcie środowej nawałnicy, która przetoczyła się przez południe Polski. Strażacy do godziny 21.30 odebrali ponad 750 zgłoszeń, najwięcej z powiatów zawierciańskiego i częstochowskiego, a także liczne z powiatu myszkowskiego. O godzinie 22 rozpoczęło się spotkanie sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Nawałnica nad Koniecpolem. Zerwane dachy, połamane drzewa

Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska przytoczyła m.in. pierwsze doniesienia z Koniecpola w pow. częstochowskim nt. co najmniej kilkudziesięciu uszkodzonych dachów, zerwanych sieci leżących na ulicach i związanego z tym braku energii w domach oraz połamanych konarów drzew.

– Połamane są rogatki kolejowe. Uszkodzona została sygnalizacja świetlna i XVI wieczny kościół – powiedział w rozmowie z Radiem ZET burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga.

Burze nad Śląskiem. Ewakuowano obóz harcerski w Kostkowicach

W Zawierciu na ulicy Paderewskiego jeden z budynków produkcyjnych został podtopiony, a przez to uwięzione zostały przebywające wewnątrz osoby. Strażacy wypompowali tam wodę i odblokowali studzienki.

Z terenu obozu harcerskiego w Kostkowicach w gminie Kroczyce w powiecie zawierciańskim ewakuowano do budynku obozowej stołówki ok. 370 osób. Jedna z nich z dusznościami trafiła do szpitala. Rzeczniczka wojewody przekazała w środę wieczorem, że w związku z tym żołnierze WOT rozpoczęli transport łóżek, materaców i śpiworów wojewódzkiego magazynu do hali sportowej w Kroczycach.

Towarzyszące burzom opady i silny wiatr spowodowały też utrudnienia w komunikacji. Od godz. 17. do 21. obsługujące regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w regionie Koleje Śląskie zamieściły w swoim serwisie o utrudnieniach ok. 20 wiadomości dotyczących opóźnień - od 10 minut do blisko godziny. Na lotnisku Katowice burzowa pogoda poskutkowała przekierowaniem połączenia LOT-u z Antalyi do Krakowa.

RadioZET.pl/PAP