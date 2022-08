Nawet 100 razy więcej zakażeń niż w oficjalnych statystykach. Zatrważająca prognoza

Zgodnie z prognozą naukowców z grupy MOCOS, w Polsce możemy mieć 100 razy więcej zakażeń koronawirusem niż wynika to z oficjalnych statystyk - przyznał Marcin Bodych z Politechniki Wrocławskiej w rozmowie z reporterką Radia ZET.

Już teraz realna liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce jest o wiele wyższa, niż pokazują to statystyki ministerialne. W swojej najnowszej prognozie naukowcy uwzględnili współczynnik ukrytych zakażeń na poziomie 100.

- Na każdą osobę w oficjalnych statystykach nasz model przewiduje, że 100 albo i więcej jest tak naprawdę zakażonych. Można by pomyśleć, że to jest trochę za duża liczba, ale pomyślmy sobie o naszym otoczeniu. O tym, ile osób wśród chorych na COVID-19 do tych oficjalnych statystyk przechodzi. Myślę, że niedużo - mówi Radiu ZET Marcin Bodych.

Koronawrius w Polsce. Nawet 100 razy więcej zakażeń

Grupa MOCOS prognozuje szczyt letniej fali epidemii COVID-19 w połowie sierpnia. Według nowego modelu rozwoju epidemii, liczba zdiagnozowanych przypadków będzie wtedy na średnim poziomie 3,5 tysiąca chorych dziennie.

Z ostatnich statystyk Ministerstwa Zdrowia wynika, że w okresie 28.07-03.08 mamy 21 973 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 3 577 ponownych. Wykonano w tym czasie 64,3 tysiąca testów.

