Joachim Brudziński obejrzał ''Nic się nie stało''. ''To zboczone świnie są''

"Nic się nie stało", dokument Sylwestra Latkowskiego o sprawie rzekomego stręczenia i wykorzystywania seksualnego nastolatek w sopockich klubach, wstrząsnął światem polskich celebrytów. Niektórzy z nich już zapowiedzieli pozwy. Film, wyemitowany w środę, 20 maja na antenie TVP, jest szeroko komentowany w mediach. Do sprawy odniósł się na Twitterze m.in. europoseł PiS Joachim Brudziński.

"Nic się nie stało" miał być odpowiedzią telewizji publicznej na filmy braci Sekielskich: "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego". Latkowski powraca w dokumencie do sprawy "Krystka" i "Turka" i sopockich klubów Zatoka Sztuki oraz Dream Club, w których miało dochodzić do gwałtów na nastolatkach. Po emisji w mediach zawrzało, ponieważ Latkowski zarzucił polskim celebrytom, że wiedzieli o tym, co się działo w lokalach, ale nie zareagowali. Swoich tez nie poparł jednak dowodami.

W filmie padają nazwiska osób z pierwszych stron gazet, m.in. Kuby Wojewódzkiego, Adama "Nergala" Darskiego, Krzysztofa Skiby, Piotra "Liroya" Marca, Natalii Siwiec czy Blanki Lipińskiej. Niektóre z gwiazd już zareagowały - pozew zapowiedział showman stacji TVN.

Joachim Brudziński reaguje na film Sylwestra Latkowskiego

Dokument skomentował m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Do sprawy w mocnych słowach odniósł się także europoseł PiS Joachim Brudziński.

Mówienie w kontekście pedofili o celebrytach, artystach, dziennikarzach, politykach czy księżach to czysty eufemizm

- napisał. Brudziński nie przebierał w słowach.

To zboczone świnie są, a nie żadni artyści. Szczytem hipokryzji jest piętnowanie pedofilii w kościele, a relatywizowanie tych zboczeńców w innych środowiskach

- czytamy na Twitterze europosła PiS.

Po emisji filmu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapowiedział w TVP, że w Prokuraturze Krajowej powstanie specjalny zespół śledczych do wyjaśnienia sprawy przedstawionej przez Latkowskiego.

RadioZET.pl