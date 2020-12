Jarosław Kaczyński 10 grudnia modlił się w kościele Seminaryjnym w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Jak podało "OKO.press", do świątyni nie został wpuszczony starszy mężczyzna. "Tutaj pan nie wejdzie" - usłyszał.

Jarosław Kaczyński 10 grudnia udał się na mszę w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku. Jak podało "OKO.press", do kościoła Seminaryjnego, w którym modlił się prezes PiS, nie został wpuszczony starszy mężczyzna.

"Tutaj pan nie wejdzie. Może pan iść do innego kościoła, albo przyjść jak ta msza się skończy" - usłyszał mężczyzna. Wejścia do kościoła pilnowała policja. Nagranie z rozmowy z funkcjonariuszami opublikował portal "OKO.press".

Kaczyński modlił się w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Do kościoła nie wpuszczono starszego mężczyzny

Policja była nieugięta. Mężczyzna nie zdołał ich przekonać, że podobnie jak prezes Kaczyński, przyszedł do kościoła, aby modlić się w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej. - A ja tu, w związku ze Smoleńskiem. Zbrodnia niesłychana. Proszę, żeby pan przestrzegał praw należnych katolikom, że idę do kościoła, do którego chcę - mówił mężczyzna.

Po mszy przedstawiciele rządu i politycy PiS przeszli na pl. Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r.

Oglądaj

Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszyli m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister kultury Piotr Gliński i Antoni Macierewicz.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

RadioZET.pl/ OKO.press/ PAP