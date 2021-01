Tragedia w Kraśniku. Nie żyje 16-latek, nieprzytomny leżał w łazience

Policjanci zostali skierowani do jednego z mieszkań w bloku w Kraśniku, gdzie trwała akcja ratownicza nastolatka. 16-latek późnym wieczorem brał kąpiel. W nocy jeden z domowników zauważył, że nadal jest w łazience. Po wejściu do środka zobaczył go nieprzytomnego.

Kraśnik. 16-latek śmiertelnie zatruł się czadem

Na miejsce wezwano straż pożarną i pogotowie. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej życia chłopaka nie udało się uratować. – Jak wynika ze wstępnych ustaleń, prawdopodobnie przyczyną śmierci było podtrucie tlenkiem węgla ulatniającym się ze znajdującego się w łazience piecyka gazowego – podał w komunikacie młodszy aspirant Paweł Cieliczko z policji w Kraśniku.

Prokurator oraz policyjni śledczy przeprowadzili oględziny w mieszkaniu. Trwają czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności śmierci nastolatka.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza. Z informacji straży pożarnej wynika, że głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Jak wskazują strażacy, wadliwe działanie przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

RadioZET.pl/PAP