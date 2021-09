Prokuratura bada przyczyny śmierci 2-miesięcznego niemowlęcia – potwierdziła w poniedziałek w rozmowie z PAP rzecznik prasowy jarocińskiej policji st. asp. Agnieszka Zaworska.

Do tragedii doszło w piątek rano w gminie Kotlin. Policja i pogotowie zostały wezwane do jednego z domów, gdzie na miejscu zastali martwe niemowlę. Funkcjonariusze – jak powiedziała rzecznik policji - zabezpieczyli ciało niemowlęcia do sekcji zwłok w celu zbadania przyczyny zgonu.

RadioZET.pl/PAP - Ewa Bąkowska