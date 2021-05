49-letnia pielęgniarka z Torunia dzień przed szczepieniem przeciw Covid-19 dowiedziała się, że jest zakażona koronawirusem. Niestety, mimo że nie chorowała wcześniej, po dziewięciu dniach zmarła. Rodzina i współpracownicy kobiety apelują, by się szczepić i do końca pozostać ostrożnym.

Tragiczną historię pielęgniarki z Torunia przybliżył TVN24. Magdalena Kowallek miała wyznaczony pierwszy termin szczepienia w marcu.

"Od 30 lat pracowała jako pielęgniarka. Uwielbiała podróże i góry. 14 marca była umówiona na pierwszą dawkę szczepienia. Nigdy jednak jej nie otrzymała, bo dzień przed wizytą test wykazał zakażenie SARS-CoV-2" – przybliża historię TVN24.pl.

Dzień przed szczepieniem wykryto u niej zakażenie. Pielęgniarka zmarła 9 dni później

Choroba przebiegała u pani Magdaleny błyskawicznie. W dziewięć dni spustoszyła całkowicie organizm 49-latki, a 22 marca kobieta zmarła.

Mąż zmarłej pielęgniarki wspomniał, że po zachorowaniu żony cała 4-osobowa rodzina przeszła Covid-19. "Żona od początku przechodziła to najciężej. Już następnego dnia położyła się do łóżka. Nie chciała iść do szpitala, bała się" – wspominał. Gdy pozostali członkowie rodziny przechodzili COVID-19 jak grypę, pani Magdalena czuła się coraz gorzej, choć nie miała żadnych chorób towarzyszących.

"Gdy udało się załatwić miejsce w szpitalu, spadł nam kamień z serca, że będzie teraz wszystko dobrze, że za chwilę do nas wróci" – opowiedział pan Marcin. Niestety tak się nie stało. Kilka dni później ciężko chorująca pielęgniarka zmarła. Znajomi pani Magdaleny zaapelowali do wszystkich, którzy się nie zaszczepili, by nie zwlekali. Jej przykład dowodzi, że COVID-19 jest chorobą nieprzewidywalną, potrafiącą zaskoczyć każdego, nawet w przeddzień szczepienia.

RadioZET.pl/TVN24.pl