Nie żyje chłopiec potrącony na pasach. Jego kolega jest w szpitalu

Dwóch chłopców w wieku 15 i 16 lat zostało potrąconych przez samochód na przejściu dla pieszych w łódzkiej miejscowości Aleksandria. Jeden z nastolatków zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Do wypadku doszło we wtorek późnym wieczorem na drodze krajowej nr 91 w Aleksandrii w gminie Ozorków. 46-letni kierowca bmw wjechał na przejście dla pieszych, potrącając nastolatków. Chłopcy trafili do szpitali.

W środę rzeczniczka prasowa zgierskiej policji podkom. Magdalena Nowacka przekazała, że jednego z chłopców nie udało się uratować. Drugi wciąż przebywa w szpitalu.

fot. Google maps

Z relacji świadków wynika, że nastolatkowie wbiegli na jezdnię zza stojącego na przystanku autobusu.

Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Wiadomo już, że kierowca bmw był trzeźwy.

RadioZET.pl/PAP