Nie żyje dwoje dzieci z Ukrainy. Były ewakuowane pociągiem medycznym

Zmarło dwoje dzieci z Ukrainy, które specjalnym pociągiem medycznym zostały ewakuowane do Polski. Stan małych pacjentów chorych na nowotwory pogorszył się w czasie podróży.

Pociąg medyczny z ukraińskimi dziećmi chorymi onkologicznie oraz ich opiekunami dotarł w sobotę wieczorem do Kielc. Mali pacjenci zostali przekazani pod opiekę do ośrodka w Bocheńcu w województwie świętokrzyskim.

Zmarło dwoje dzieci z Ukrainy

Jak ustalił kielecki dziennik regionalny "Echo Dnia", w czasie transportu do Polski pogorszył się stan zdrowia dwojga dzieci. Ratownicy rozpoczęli reanimację jednego z chłopców. Pociąg zatrzymał się na dworcu w Jędrzejowie, skąd karetką przetransportowano go do miejscowego szpitala. Niestety, życia dziecka nie udało się uratować.

Drugi chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zmarł na oddziale intensywnej terapii – przekazała Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka placówki.

W Ukrainie od początku wojny zginęło 103 dzieci – poinformowała w środę rano ukraińska prokurator generalna. Najwięcej ofiar jest w obwodach: kijowskim, charkowskim i donieckim, lecz dzieci giną także w innych częściach kraju. Prokurator zaapelowała o przeprowadzenie na Ukrainie specjalnej misji odpowiednich agend ONZ w celu oceny łamania praw dzieci w warunkach konfliktu zbrojnego.

Trwa wojna w Ukrainie. To nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje na żywo:

RadioZET.pl/Polsat News