Kolejna ofiara koronawirusa w Polsce. Tragiczny bilans rośnie

W szpitalu zakaźnym we Wrocławiu zmarł w nocy pacjent chory na Covid-19. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 11.

Jest kolejna ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce. To mężczyzna w średnim wieku, który przez kilka dni przebywał na OIOM-ie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Zakażony koronawirusem mężczyzna zmarł w nocy z wtorku na środę. Pacjent od piątku był podłączony do respiratora, a jego stan lekarze określali jako bardzo ciężki.

Tej samej nocy, niedługo po przyjęciu do placówki, zmarł jeszcze jeden pacjent – starszy mężczyzna. Wciąż nie jest jednak jasne, czy on również był zakażony koronawirusem. Lekarze zdążyli tylko pobrać wymaz do badań. Obecnie czekają na wyniki testów.

Ministerstwo Zdrowia na razie nie wydało jeszcze komunikatu. Do tej pory resort potwierdził 901 zakażeń w Polsce.

