Nie żyje malutka Arianka. Polacy zebrali dla niej 9 mln zł. "Nasze słonko zgasło"

Dramat rodziców malutkiej Arianki rozpoczął się w grudniu 2021 roku. U 10-miesięcznej dziewczynki zdiagnozowano nowotwór IV stopnia. Guz mózgu spowodował wodogłowie. Rodzice rozpoczęli walkę o życie córki.

Zmarła Ariana Wasiak

Na portalu siepomaga.pl wystartowała zbiórka pieniędzy dla Arianki. "Moje dziecko umiera na moich oczach, nie mogę nic zrobić. [...] Rozpoczynamy dramatyczną walkę z czasem o jej życie. Mamy ekstremalnie mało czasu na zebranie ogromnej kwoty 9 milionów złotych. Leczenie w USA to ostatnia szansa, by ocalić życie naszej córeczki" – pisali zrozpaczeni rodzice.

W pomoc zaangażowało się ponad 200 tysięcy Polaków. Zbiórkę wsparły również znane gwiazdy, m.in. Andrzej Grabowski, Tomasz Oświeciński, Tomasz Karolak, Martyna Wojciechowska, Anna Lewandowska i Barbara Kurdej-Szatan.

W marcu 2022 roku Arianka wyleciała do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła leczenie. Miesiąc później przeszła udaną operację. W czerwcu wraz z rodzicami wróciła z Chicago do Polski. Niestety, w środę 31 sierpnia w mediach społecznościowych pojawiła się tragiczna wiadomość.

"Drodzy, nie wiemy, jak to wam przekazać. [...] Nagle w nocy obudził nas potworny napad padaczki i wymioty. Karetką na sygnale trafiła do szpitala, tam po tomografii stwierdzono ogromny rozsiew i krwawienie w mózgu. Lekarze robili, co mogli, konsultowali z neurochirurgią, ale stan był już zbyt ciężki. [...] Po 10 miesiącach walki nasze słonko zgasło, pozostawiając po sobie ogromną pustkę oraz roztrzaskane serca rodziców i najbliższych" – czytamy w poruszającym wpisie rodziców Arianki.

RadioZET.pl