Do tragedii na terenie placu policyjnego budynku przy ulicy Pienistej w Łodzi doszło we wtorek 30 listopada. Około godziny 15 funkcjonariusz z ponad 30-letnim stażem w policji strzelił do siebie z broni służbowej. Mężczyzna miał 59 lat – przekazała w rozmowie z ''Gazetą Wyborczą'' mł. insp. Joanna Kącka, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.

Łódź. Nie żyje policjant, trwa śledztwo

Śledztwo ws. śmierci funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzi miejscowa Prokuratura Okręgowa. Już na samym wstępie dochodzenia wykluczono przypadkowy wystrzał broni – podaje TVP3 Łódź.

– Rozpoczęliśmy czynności. Zbieramy ślady, zabezpieczamy teren oraz broń, z której policjant. [...] Za wcześnie, by mówić o szczegółach. Będziemy przesłuchiwać świadków i badać okoliczności zdarzenia i starać się odtworzyć jego przebieg – przekazał Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Prokurator zarządził również sekcję zwłok. W łódzkiej komendzie trwa też wewnętrzne postępowanie w tej sprawie, które ma wyjaśnić, czy na terenie jednostki bezwzględnie stosowano się do procedur dotyczących bezpieczeństwa.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza/TVP Łódź