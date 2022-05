Na granicy polsko-białoruskiej wciąż dochodzi do prób jej forsowania i wtargnięcia na terytorium RP. Choć w dobie wojny w Ukrainie kryzys migracyjny przycichł, to służby wciąż informują o agresywnych atakach migrantów z terenu Białorusi, wspieranych przez tamtejszych pograniczników.

Do sprawy odniósł się w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn poinformował w sieci, że ostatnie próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią były ochraniane przez służby reżimu Łukaszenki.

"Niebezpiecznie na granicy z Polską". Służby ostrzegają

"Na granicy Polski z Białorusią wciąż niebezpiecznie" - wskazał Żaryn. Dodał, że w stronę polskich patroli leciały petardy i kamienie. Wcześniej sytuację na granicy polsko-białoruskiej skomentowała Straż Graniczna, umieszczając na Twitterze nagranie, na którym widać grupę agresywnych osób szturmujących granicę.

Według informacji SG do zdarzenia doszło na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze. "Wczorajsza próba siłowego przekroczenia granicy. Z kilkudziesięciu cudzoziemców na stronę polską przeszło 7 osób. Cudzoziemcy mieli ze sobą specjalnie skonstruowaną drabinę do przerzucania przez concertinę" - poinformowała SG. Zaznaczyła, że białoruskie służby rzucały petardami i kamieniami w polskie patrole.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. W rozporządzeniu podano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Od kilku miesięcy trwa budowa zapory chroniącej granicę. Zgodnie z pierwotnymi deklaracjami ma ona zostać wybudowana do 30 czerwca, kiedy zakończy się zakaz przebywania przy granicy w 183 miejscowościach.

Propaganda Rosji znów uderza w Polskę. Żaryn wyjaśnia

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nawiązał też do działań Rosji, która zaostrza propagandowy kurs uderzający w Polskę. - Rosyjska propaganda prowadzi wieloelementowe działania wymierzone w Polskę. W ramach kampanii dezinformacyjnej Kreml szerzy kłamstwa i sugeruje, że rząd RP ma agresywne plany wobec Ukrainy, a nawet przygotowuje atak na jej terytorium - ocenił w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Ukraiński polityk z partii prorosyjskiej kontynuuje szerzenie insynuacji pod adresem Polski, atakując jednocześnie prezydenta W. Zełenskiego" - wskazał. Zdaniem Żaryna Ilya Kiva oskarża Kijów i Warszawę o prowadzenie przygotowań do aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę. - W sformułowanych na Telegramie oskarżeniach Kiva zarzuca władzom w Kijowie dążenie do utworzenia nowego państwa ukraińskiego ze stolicą we Lwowie, a następnie do zorganizowania referendum w celu włączenia tego państwa do Polski - ocenił Żaryn.

- Rosyjska propaganda bardzo chętnie cytuje słowa ukraińskiego polityka, które są prezentowane jako dowód agresywnych planów Polski wobec Ukrainy. Jednocześnie w materiałach propagandowych przypominane są wcześniejsze rosyjskie kłamstwa dotyczące rzekomych planów aneksji zachodniej Ukrainy przez Polskę - dodał Żaryn.

RadioZET.pl/PAP - Paweł Auguff